



Посол Узбекистана приступает к работе в Кувейте



НОВОСТИ В МИРЕ, 14 февраля. /УЗИНФОРМ/. 13 февраля вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Государстве Кувейт Бахромжон Аълоев вручил верительные грамоты Эмиру Кувейта шейху Сабаху аль-Джаберу аль-Ахмаду ас-Сабаху.



В ходе аудиенции стороны подчеркнули взаимное стремление к дальнейшему развитию узбекско-кувейтского сотрудничества, приоритетными направлениями которого были названы политика, экономика и торговля, финансы и инвестиции. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи