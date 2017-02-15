



Президент Узбекистана поздравил нового главу ФРГ



ТАШКЕНТ, 15 февраля. /УЗИНФОРМ/. 14 февраля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание вновь избранному Президенту Федеративной Республики Германия Франку-Вальтеру Штайнмайеру с поздравлениями по случаю его победы на выборах. В своем послании глава государства выразил стремление к дальнейшему развитию и укреплению дружественных отношений между Узбекистаном и Федеративной Республики Германия в интересах народов обеих стран, а также пригласил Франка-Вальтера Штайнмайера посетить Узбекистан с официальным визитом в удобное время. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи