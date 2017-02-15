



Глава Узбекистана посетит Туркменистан



ТАШКЕНТ, 15 февраля. /УЗИНФОРМ/. 14 февраля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым. В ходе беседы глава Узбекистана поздравил туркменского коллегу с победой на президентских выборах, после чего состоялось обсуждение актуальных вопросов развития узбекско-туркменского диалога. В завершение разговора туркменский лидер пригласил Ш.Мирзиёева посетить Туркменистан в удобное для него время. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи