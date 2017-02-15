Глава Узбекистана посетит Туркменистан

Глава Узбекистана посетит Туркменистан15.02.2017 11:29
ТАШКЕНТ, 15 февраля. /УЗИНФОРМ/. 14 февраля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым.
В ходе беседы глава Узбекистана поздравил туркменского коллегу с победой на президентских выборах, после чего состоялось обсуждение актуальных вопросов развития узбекско-туркменского диалога.
В завершение разговора туркменский лидер пригласил Ш.Мирзиёева посетить Туркменистан в удобное для него время.
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