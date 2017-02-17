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В Узбекистане разграничили ведомства культуры и спорта
17.02.2017 12:29

ТАШКЕНТ, 17 февраля. /УЗИНФОРМ/. 15 февраля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы управления в области культуры и спорта".

Документ гласит:

"Отметить, что за годы независимости были созданы необходимые условия для возрождения богатого культурного наследия народа, всемерного развития имеющей многовековые истоки высокой духовности, национальной самобытности и народных традиций, всестороннего воспитания и формирования общества гармонично развитых, физически здоровых и духовно зрелых личностей.

Особое внимание уделялось наиболее полному удовлетворению культурных и эстетических потребностей населения, развитию театрального, музыкального, изобразительного и других видов искусства, оказанию всемерного содействия творческим коллективам в создании произведений, отражающих наиболее яркие страницы истории и современной жизни народа, свободного демократического развития страны. Осуществлялись системные и целенаправленные меры по развитию физической культуры и массового спорта. Создана эффективная система подготовки спортсменов высокого класса, способных достойно представлять Узбекистан и добиваться высоких спортивных результатов на престижных международных соревнованиях.

Вместе с тем существующая система государственного управления не позволяет в полной мере обеспечить комплексное решение проблем развития культуры и спорта, а также проводить эффективную реализацию государственной политики в данных сферах. Несмотря на широкий круг и значимость поставленных функциональных задач, Министерством по делам культуры и спорта не обеспечивается активное взаимодействие с органами государственного управления и местными органами власти, а его деятельность часто ограничивается лишь проведением культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Не решенными остаются вопросы дальнейшего развития и укрепления материально-технической базы культурно-просветительских и спортивно-оздоровительных учреждений, объектов и сооружений. Не отвечает современным требованиям система подготовки и переподготовки кадров в области культуры и спорта.

В целях совершенствования системы управления в области культуры и спорта, кардинального повышения эффективности реализации государственной политики в данной сфере, направленной на обеспечение дальнейшего развития богатой и самобытной культуры, искусства и творчества народов Узбекистана, привития среди широких слоев населения стремления к духовно-нравственному совершенствованию и ведению здорового образа жизни:

1. Упразднить Министерство по делам культуры и спорта Республики Узбекистан с образованием на его базе:

  • Министерства культуры Республики Узбекистан;
  • Государственного комитета Республики Узбекистан по физической культуре и спорту.

2. Определить основными задачами и направлениями деятельности Министерства культуры Республики Узбекистан:

  • реализацию единой государственной политики в области культуры, осуществление системных мер по сохранению и приумножению национального культурного и духовного наследия, всемерному развитию искусства и художественного творчества, стимулированию дальнейшего повышения духовно-нравственного и культурного уровня населения, приобщения его к лучшим образцам национальной и мировой культуры;
  • осуществление среди широких слоев населения, особенно молодежи, просветительской работы по дальнейшему глубокому укоренению в национальном самосознании идеи независимости, верности традициям высокой духовности, гуманности, укреплению иммунитета к чуждым идеям радикализма и экстремизма, проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на удовлетворение возрастающих интеллектуальных, эстетических и культурных потребностей общества;
  • дальнейшее стимулирование развития художественного творчества, в том числе театрального, музыкального, хореографического, эстрадного, циркового и народно-прикладного искусства, оказание всемерного содействия творческим коллективам, особенно творческой молодежи, в создании произведений, отражающих наиболее яркие страницы истории народа и его современной жизни, свободного демократического развития страны;
  • укрепление материально-технической базы и повышение эффективности деятельности учреждений культуры, включая театры, центры культуры и досуга населения, парки культуры и отдыха, музеи и другие культурно-просветительские учреждения, наиболее полное использование их возможностей в деле воспитания духовно зрелых, интеллектуально развитых и высококультурных личностей;
  • налаживание тесного сотрудничества и взаимодействия с органами государственной власти и управления, в том числе на местах, общественными организациями, учебными заведениями, творческими союзами и другими организациями в реализации основных задач и направлений деятельности, проведении культурно-просветительских мероприятий, обеспечении эффективной работы учреждений культуры и творчества;
  • совершенствование процесса подготовки и повышения квалификации кадров в сфере культуры в духе национальных и общечеловеческих ценностей, гуманизма и высокой нравственности с использованием современных педагогических и информационных технологий и передового международного опыта, обеспечение высококвалифицированными кадрами культурно-просветительских учреждений и учебных заведений;
  • расширение и укрепление межгосударственных и международных культурных связей, широкую пропаганду за рубежом культурного наследия страны и произведений отечественных творческих коллективов и авторов, в том числе путем проведения конференций и выставок, культурных мероприятий и форумов, организацию работы по привлечению в сферу культуры иностранных инвестиций и грантов, а также изданию массовой литературы, видео- и киноматериалов в области культуры.

3. Определить основными задачами и направлениями деятельности Государственного комитета Республики Узбекистан по физической культуре и спорту:

  • реализацию единой государственной политики в области физической культуры и спорта, направленной на приобщение широких слоев населения к занятиям спортом и ведению здорового образа жизни, воспитание физически здорового подрастающего поколения, развитие спортивной индустрии и инфраструктуры, популяризацию и широкое признание спортивных достижений страны на международной спортивной арене;
  • организацию совместно с органами государственной власти на местах, органами самоуправления граждан, физкультурно-спортивными обществами, образовательными учреждениями, общественными организациями широкомасштабной работы по популяризации занятий спортом и физической культурой среди населения, особенно молодежи, женщин, пожилых людей, сельских жителей, с регулярным проведением в городах и районах спортивно-массовых мероприятий, народных игр и соревнований по национальным видам спорта;
  • всемерное развитие детского спорта путем широкого вовлечения детей, особенно девочек, в регулярные занятия спортом, повышения качества детского спортивного образования, дальнейшего расширения сети детских спортивных объектов во всех регионах, включая сельские и отдаленные районы, организации проведения игр трехступенчатой системы соревнований "Умид нихоллари", "Баркамол авлод" и Универсиада, укрепление на этой основе здоровья детей и обеспечение их гармоничного физического развития;
  • осуществление совместно с Национальным олимпийским комитетом, федерациями и ассоциациями по видам спорта мер по совершенствованию непрерывной системы отбора, подготовки и повышения мастерства талантливых и перспективных спортсменов, формирования из них качественного спортивного резерва и составов сборных команд страны для обеспечения успешного участия на Олимпийских и Азиатских играх, чемпионатах мира, Азии и других престижных международных соревнованиях и турнирах;
  • стимулирование развития в стране профессионального спорта, внедрения современных технологий в процесс спортивной подготовки с учетом передового международного опыта, повышения уровня и качества национальных чемпионатов по видам спорта, организации международных и региональных соревнований, принятия системных мер по противодействию нездоровой спортивной конкуренции и применению запрещенных препаратов;
  • развитие и укрепление материально-технической базы физкультурно-оздоровительных и спортивных организаций, объектов и сооружений по направлениям массового, детского и профессионального спорта, обеспечение максимального и эффективного их использования, участие в разработке предложений по организации и расширению производства отечественного спортивного оборудования и инвентаря;
  • организацию подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в области физической культуры и спорта, обеспечение высококвалифицированными тренерами и другими спортивными специалистами физкультурно-оздоровительных и спортивных организаций, образовательных и спортивно-образовательных учреждений;
  • расширение и укрепление межгосударственных и международных спортивных связей в области спорта, организацию работы по привлечению в сферу физической культуры и спорта иностранных инвестиций и грантов, содействие в организации популярных спортивных программ, издание массовой литературы и выпуск видео- и киноматериалов в области физической культуры и спорта.

4. Создать при Министерстве культуры Республики Узбекистан:

  • Государственное учреждение "Узбекконцерт" на базе эстрадного объединения "Узбекнаво" и объединения национального танца "Узбекракс";
  • внебюджетный Фонд развития культуры и искусства на базе Фонда по развитию эстрадного искусства при Совете по развитию и координации национального эстрадного искусства.

Определить в качестве источников доходов Фонда развития культуры и искусства отчисления от государственной пошлины, выплачиваемой за получение лицензии на право осуществления концертно-зрелищной деятельности, а также внебюджетных средств и доходов организаций системы Министерства культуры Республики Узбекистан, с направлением средств Фонда на содержание Государственного учреждения "Узбекконцерт", укрепление материально-технической базы и материальное стимулирование работников учреждений системы Министерства культуры Республики Узбекистан.

5. С учетом проведенного изучения деятельности ликвидировать творческо-производственное объединение "Узбектеатр", специальный фонд "Артмадад" и фонд "Узбекмузей" c передачей функций и имущества данных организаций Министерству культуры Республики Узбекистан.

6. Передать в систему:

  • Министерства культуры Республики Узбекистан – Республиканский специализированный музыкальный академический лицей имени Р.Глиэра, Республиканский специализированный музыкальный академический лицей имени В.Успенского, Республиканский специализированный академический лицей музыки и искусства, детские школы музыки и искусства, входящие в структуру Министерства народного образования Республики Узбекистан, дворцы искусств "Истиклол" и "Туркистон";
  • Государственного комитета Республики Узбекистан по физической культуре и спорту – исполнительный аппарат Фонда развития детского спорта Узбекистана, спортивные школы и школы-интернаты спортивного направления, Центр переподготовки и повышения квалификации работников детско-юношеских спортивных школ, входящие в структуру Министерства народного образования Республики Узбекистан.

Сохранить за Фондом развития детского спорта Узбекистана при Государственном комитете Республики Узбекистан по физической культуре и спорту основные задачи, права, льготы и источники финансирования, предоставленные ему Указом Президента Республики Узбекистан от 24 октября 2002 года №УП-3154 "О создании Фонда развития детского спорта Узбекистана".

7. Образовать Комиссию по организации деятельности Министерства культуры Республики Узбекистан и Государственного комитета Республики Узбекистан по физической культуре и спорту в составе согласно приложению №1 (далее – Комиссия).

Комиссии (Арипов А.Н.) обеспечить в установленном порядке в месячный срок:

  • решение всех вопросов по реорганизации Министерства по делам культуры и спорта Республики Узбекистан и организации деятельности Министерства культуры Республики Узбекистан и Государственного комитета Республики Узбекистан по физической культуре и спорту;
  • обеспечить тщательный подбор и укомплектование центрального аппарата Министерства культуры Республики Узбекистан и Государственного комитета Республики Узбекистан по физической культуре и спорту квалифицированными специалистами.

8. Установить, что Министерство культуры Республики Узбекистан и Государственный комитет Республики Узбекистан по физической культуре и спорту являются правопреемниками Министерства по делам культуры и спорта Республики Узбекистан, в части их касающейся, по всем его обязательствам и договорам, включая международные.

9. Кабинету Министров Республики Узбекистан в двухнедельный срок принять решения правительства по организации деятельности Министерства культуры Республики Узбекистан и Государственного комитета Республики Узбекистан по физической культуре и спорту.

10. Министерству культуры, Министерству финансов и Министерству труда Республики Узбекистан совместно с другими заинтересованными министерствами и ведомствами до 1 июля 2017 года внести проект постановления Президента Республики Узбекистан по совершенствованию системы оплаты и усилению материального стимулирования труда работников культуры.

11. Признать утратившими силу некоторые акты Президента Республики Узбекистан согласно приложению №2.

12. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н.".

УЗИНФОРМ

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