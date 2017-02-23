В гражданство Узбекистана принято еще 94 человека

ТАШКЕНТ, 23 февраля. /УЗИНФОРМ/. 22 февраля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О приеме в гражданство Республики Узбекистан", в соответствии с которым в гражданство Узбекистана было принято 94 человека из числа коренных жителей Республики, оказавшихся по различным объективным и другим жизненным обстоятельствам за пределами страны к моменту вступления в силу Закона "О гражданстве Республики Узбекистан", в настоящее время постоянно проживающих на территории Узбекистана.

Напомним, что это уже второй указ Ш.Мирзиёева о приеме в гражданство Узбекистана после его победы на выборах на пост главы государства.

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