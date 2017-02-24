В Ташкенте обсуждены вопросы развития сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном

ТАШКЕНТ, 24 февраля. /УЗИНФОРМ/. В Ташкенте пребывает с визитом делегация официальных и деловых кругов Республики Казахстан во главе с заместителем премьер-министра Республики Казахстан Аскаром Маминым.

Целью визита делегации явилось участие в состоявшемся в этот день в столичном Бизнес-центре очередном, 16-м заседании межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству, в ходе которого были рассмотены практические аспекты развития узбекско-казахского взаимодействия в сферах экономики и торговли, инвестиций, ТЭК, таможни, расширения договорно-правовой базы, экологии и охраны окружающей среды, науки, образования и культуры.

В тот же день глава делегации РК был принят Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. В ходе аудиенции обсуждались вопросы углубления межгосударственного сотрудничества в сферах инвестиций и технологий, торговли, транспорта и связи.

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