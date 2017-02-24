Узбекистан и Словакия усиливают борьбу с наркотрафиком

ТАШКЕНТ, 24 февраля. /УЗИНФОРМ/. 23 февраля вступило в силу действие Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Словацкой Республики о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

В рамках документа, подписание которого состоялось в Ташкенте 20 сентября 2016 года, предусматривается создание между компетентными органами двух государств механизма сотрудничества в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области контроля за легальным производством, распространением и использованием прекурсоров.

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