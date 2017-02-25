Глава МИД Узбекистана провел встречу с представителем Госдепартамента США

ТАШКЕНТ, 25 февраля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с прибывшим с рабочим визитом в Ташкент заместителем помощника по делам Южной и Центральной Азии Государственного секретаря США Даниелем Розенблюмом.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы развития межгосударственного сотрудничества и ход реализации существующих договоренностей.

Напомним, что предыдущий визит Д.Розенблюма в Ташкент состоялся в сентябре минувшего года.

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