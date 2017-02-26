



Депутаты национального парламента рассмотрели ряд законопроектов



ТАШКЕНТ, 26 февраля. /УЗИНФОРМ/. 24 февраля в Законодательной палате Олий Мажлиса Узбекистана было проведено очередное заседание, посвященное рассмотрению проектов законов и нормативно-правовых актов, направленных на совершенствование законодательства Республики. В частности, парламентарии обсудили законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан", разработанный во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от 5 октября 2016 года "О дополнительных мерах по обеспечению ускоренного развития предпринимательской деятельности, всемерной защите частной собственности и качественному улучшению делового климата" и в соответствии с Концепцией налоговой и бюджетной политики на 2017 год, проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием дополнительных мер по обеспечению гарантий надежной защиты прав и свобод граждан", а также рассмотрели проект закона, предусматривающий внесение изменений в Закон Республики Узбекистан "О банкротстве". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи