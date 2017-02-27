



Глава государства ознакомился с ходом социально-экономического развития Кашкадарьинской области



КАШКАДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 февраля. /УЗИНФОРМ/. 24-25 февраля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершил рабочую поездку в Кашкадарьинскую область. Визит, предпринятый с целью ознакомления с ходом социально-экономического развития региона, включал в себя посещение предприятий легкой и тяжелой промышленности, дехканских хозяйств, объектов духовного и культурного наследия, ознакомление с проектами строительства объектов социального и экономического назначения, встречи с представителями официальных и деловых кругов области, а также глава государства посетил Народную приемную Президента Республики Узбекистан в Кашкадарьинской области. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи