



Депутаты обсудили вопросы внедрения электронной медицины в Узбекистане



ТАШКЕНТ, 28 февраля. /УЗИНФОРМ/. 27 февраля в Законодательной палате Олий Мажлиса Узбекистана было проведено заседание Комитета по вопросам информации и коммуникационных технологий, на котором обсуждались перспективы внедрения современных информационных технологий в систему здравоохранения Республики.



Внедрение системы электронной медицины нацелено на повышение качества обслуживания населения при оказании медицинских услуг, совершенствование профилактики и диагностики заболеваний, расширение распространения медицинской информации, предотвращение правонарушений в процессе оказания медицинских услуг и продажи лекарственных средств, широкое информирование населения о реформах в медицинской сфере, развитие эффективных механизмов диалога с гражданами. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи