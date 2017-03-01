



Новый посол ЮАР прибыл в Ташкент



ТАШКЕНТ, 1 марта. /УЗИНФОРМ/. Сегодня глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов принял адресованные Президенту Республики верительные грамоты у вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Южно-Африканской Республики (с резиденцией в Анкаре, Турция) Пуле Исаака Малефане. В ходе аудиенции министр и его гость обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в сферах экономики, политики, торговли, инвестиций. В рамках пребывания в столице Узбекистана посол ЮАР также проведет встречи в МВЭСИТ Узбекистана, Торгово-промышленной палате, Министерстве экономики, Национальной холдинговой компании "Узбекнефтегаз", Госкомтуризме и других структурах. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи