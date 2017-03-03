Посол Австралии прибыл в Узбекистан

Посол Австралии прибыл в Узбекистан03.03.2017 09:29
ТАШКЕНТ, 3 марта. /УЗИНФОРМ/. 2 марта глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с прибывшим в Ташкент для вступления в должность вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Австралии (с резиденцией в Москве, РФ) Питером Мартином Тешем.
В ходе состоявшихся переговоров были обсуждены актуальные вопросы развития узбекско-австралийского сотрудничества, как на двусторонней, так и многосторонней основе.
Ранее послом Австралии в Узбекистане с декабря 2013 года являлся Пол Эндрю Майлер.
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