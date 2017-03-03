Президент Узбекистана повел встречу с помощником главы ООН

Президент Узбекистана повел встречу с помощником главы ООН03.03.2017 10:38
ТАШКЕНТ, 3 марта. /УЗИНФОРМ/. 2 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим с рабочим визитом в страну помощником Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирославом Енчей.
В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили вопросы углубления двустороннего сотрудничества в сферах укрепления мира и безопасности, экологии и охраны окружающей среды, противостояния угрозам современности, возможности реализации новых совместных проектов.
УЗИНФОРМ