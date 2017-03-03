



Президент Узбекистана повел встречу с помощником главы ООН



ТАШКЕНТ, 3 марта. /УЗИНФОРМ/. 2 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим с рабочим визитом в страну помощником Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирославом Енчей. В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили вопросы углубления двустороннего сотрудничества в сферах укрепления мира и безопасности, экологии и охраны окружающей среды, противостояния угрозам современности, возможности реализации новых совместных проектов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи