



В Ташкенте обсуждены вопросы развития сотрудничества между Узбекистаном и АБР



ТАШКЕНТ, 4 марта. /УЗИНФОРМ/. 3 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим с рабочим визитом в страну президентом Азиатского банка развития Такехико Накао. В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили возможности реализации новых совместных проектов в сферах энергетики, водоснабжения, строительства объектов социального и экономического назначения, поддержки бизнеса, АПК, транспорта и связи, высоких технологий и других. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи