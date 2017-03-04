Глава МВЭСИТ Узбекистана находится с визитом в Ашхабаде

НОВОСТИ В МИРЕ, 4 марта. /УЗИНФОРМ/. Министр внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана Элер Ганиев пребывает с визитом в Туркменистане во главе представительной делегации.

Целью поездки является подготовка к предстоящему 6-7 марта по приглашению Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова государственному визиту в Ашхабад Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

В данной связи глава МВЭСИТ посетил 2 марта Министерство иностранных дел Туркменистана, где его принял руководитель внешнеполитического ведомства Рашид Мередов. Встреча была посвящена обсуждению текущего состояния и перспектив дальнейшего развития двустороннего сотрудничества по приоритетным направлениям и практическим аспектам организации визита главы Узбекистана.

В рамках предстоящего визита в столице Туркменистана пройдут узбекско-туркменские переговоры на высшем уровне и будет подписан ряд двусторонних документов о дальнейшем развитии сотрудничества.

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