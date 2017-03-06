Начался государственный визит главы Узбекистана в Туркменистан

Начался государственный визит главы Узбекистана в Туркменистан06.03.2017 10:05
ТАШКЕНТ, 6 марта. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат МИрзиёев отбыл с двухдневным государственным визитом в Туркменистан.
Поездка была предпринята по приглашению Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова с целью проведения переговоров на высшем уровне по вопросам дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества, по итогам которых будет подписан ряд двусторонних документов.
В рамках пребывания в Ашхабаде также состоится ряд встреч по вопросам развития узбекско-туркменского партнерства в различных областях, а также для узбекской делегации подготовлен ряд культурных мероприятий.
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