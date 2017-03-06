Из Узбекистана отправляется гуманитарный поезд в Таджикистан

ТАШКЕНТ, 6 марта. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал поручение правительству организовать отправку более 60 тонн гуманитарного груза в Таджикистан.

Гуманитарная помощь предназначена для пострадавших от сходов крупных снежных лавин в горных районах Таджикистана, в результате которых погибло множество людей, а также причинен большой экономический ущерб.

Координацию работ по формированию, доставке и передаче продуктов питания, медикаментов, стройматериалов, угля, теплой одежды и других товаров первой необходимости осуществляет Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана.

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