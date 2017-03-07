Премия Зульфии нашла новых лауреаток

ТАШКЕНТ, 7 марта. /УЗИНФОРМ/. 3 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О награждении Государственной премией имени Зульфии".

Документом предписывается в целях оказания достойного уважения женщинам страны, повышения их роли и статуса в обществе, воспитания здорового и гармонично развитого поколения, стимулирования девушек, которые своим талантом и образцовой деятельностью являются примером для молодежи, а также в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 10 июня 1999 года "О поддержке предложений по учреждению Государственной премии имени Зульфии":

1. Одобрить предложения комиссии по Государственной премии имени Зульфии при Комитете женщин Узбекистана о награждении одаренных девушек Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента за отличное поведение, уникальный талант, сметливость, инициативность, успехи в учебе, особые достижения в области литературы, культуры, искусства, образования и спорта Государственной премией имени Зульфии согласно прилагаемому списку.

2. Установить в 2017 году в виде исключения присуждение 15 Государственных премий имени Зульфии вместо 14 премий: по Республике Каракалпакстан – двум представительницам, по областям и городу Ташкенту – по одной представительнице.

3. Лауреатам Государственной премии имени Зульфии вручить дипломы и нагрудные знаки на торжествах, посвященных празднику 8 Марта – Международному женскому дню.

4. Министерству финансов Республики Узбекистан обеспечить выдачу каждому лауреату Государственной премии имени Зульфии денежного вознаграждения в размере 50-кратной минимальной заработной платы.

5. Рекомендовать Национальной телерадиокомпании Узбекистана и Национальному информационному агентству Узбекистана широко освещать образцовую деятельность, уникальный талант и достижения лауреатов Государственной премии имени Зульфии.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя премьер-министра Республики Узбекистан Т.Нарбаеву.

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