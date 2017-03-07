Президенты Узбекистана и Туркменистана провели в Ашхабаде переговоры на высшем уровне

НОВОСТИ В МИРЕ, 7 марта. /УЗИНФОРМ/. 6 марта глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился с двухдневным государственным визитом в Туркменистан в сопровождении представительной делегации.

По прибытии в Ашхабад Президент Узбекистана проследовал на Площадь Независимости, где его в торжественной обстановке встречал Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов. После окончания церемонии встречи главы двух государств проследовали в Дворцовый комплекс "Огузхан", где прошли узбекско-туркменские переговоры на высшем уровне, стартовавшие в узком формате и продолжившиеся в расширенном составе с участием официальных делегаций обеих стран.

Главными темами состоявшихся переговоров стали вопросы активизации межгосударственного сотрудничества в сферах политики, укрепления региональной безопасности, борьбы с терроризмом и наркотрафиком, экономики и торговли, инвестиций, промышленности, машиностроения, ТЭК, транспорта и связи, инфраструктуры, строительства, науки, образования, спорта, туризма, высоких технологий, экологии и охраны окружающей среды, сельского и водного хозяйства и других.

По итогам переговоров стороны поставили подписи под

Договор между Государственным концерном "Туркменхимия" и акционерным обществом "Uzsanoateksport" о закупке 30 тысяч тонн удобрений Suprefos-NS с 24-х процентным содержанием фосфора,

Договор между Министерством сельского и водного хозяйства Туркменистана и акционерным обществом "Uzsanoateksport" о закупке прицепляемых к тракторам хлопкоуборочных комбайнов, опрыскивателей хлопка и культиваторов,

Договор между Министерством железнодорожного транспорта Туркменистана и ГК "Andižan mehanika zawody" акционерного общества "Uzbekiston temir ýullari" о переоборудовании платформ по перевозке цемента в объеме 100 единиц,

Соглашение между хякимликом Лебапского велаята Туркменистана и администрацией Бухарской области Республики Узбекистан о сотрудничестве в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах,

Соглашение между хякимликом Дашогузского велаята Туркменистана и администрацией Хорезмской области Республики Узбекистан о сотрудничестве в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах,

Программу сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Республики Узбекистан на 2017-2018 годы,

Программу сотрудничества между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Узбекистан в культурно-гуманитарной сфере на 2017-2019 годы,

Меморандум о дальнейшем развитии сотрудничества в области железнодорожного транспорта между Министерством железнодорожного транспорта Туркменистана и АО "Uzbekiston temir ýullari",

Договор об экономическом сотрудничестве на 2018-2020 годы между Туркменистаном и Республикой Узбекистан,

Договор о стратегическом сотрудничестве между Туркменистаном и Республикой Узбекистан, и

Совместное заявление президентов двух стран.

Также в ходе переговоров глава Узбекистана пригласил Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова посетить страну с государственным визитом и вручил ему в подарок книгу произведений выдающегося поэта и мыслителя Махтумкули, изданную в Узбекистане.

Программа визита главы Узбекистана продолжилась в этот день посещением Ахалтекинского конноспортивного комплекса, где ему в дар был преподнесен породистый скакун, возложением цветов к Монументу Независимости Туркменистана, после чего Шавкат Мирзиёев посадил деревце на Аллее почетных гостей, почтил память Сапармурата Ниязова в селе Кипчак и посетил Мечеть духовности Туркменбаши, а вечером в его честь был дан официальный ужин.

Также в рамках визита Президент Узбекистана в Ашхабад узбекская делегация провела ряд двусторонних встреч в министерствах и ведомствах Туркменистана, по итогам которых были подписаны Дорожная Карта по развитию сотрудничества в туристической сфере между Государственным комитетом Туркменистана по туризму и Государственным комитетом Республики Узбекистан по развитию туризма на 2017-2019 годы, Соглашение о сотрудничестве между Министерством сельского и водного хозяйства Туркменистана и Акционерным обществом "Uzagrotehsanoatholding", Меморандум между Министерством сельского и водного хозяйства Туркменистана и Министерством сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан о взаимопонимании по дальнейшему развитию сотрудничества в сельскохозяйственной отрасли, Соглашение между Министерством сельского и водного хозяйства Туркменистана и Министерством сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан о сотрудничестве в вопросах водного хозяйства.

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