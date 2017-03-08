Президент поздравил женщин Узбекистана с 8 марта

ТАШКЕНТ, 8 марта. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к женщинам страны с поздравлениями по случаю празднования Международного женского дня, 8 марта.

В обращении главы государства говорилось:

"Дорогие женщины!

Уважаемые друзья!

Позвольте мне от всего сердца поздравить всех женщин нашей страны – уважаемых матерей, милых сестер, дорогих дочерей с чудесным праздником 8 Марта, выразить вам свое глубокое уважение и самые искренние пожелания.

Говоря о дорогих и почитаемых нами женщинах, мы прежде всего преклоняем голову перед священным образом Матери, которая подарила нам жизнь, вскормила своим молоком и воспитала с безграничной любовью и заботой.

Действительно, на земле нет никого более достойного самых возвышенных слов, чем Мать. Наш народ всегда возвеличивает, прославляет матерей. Об этом также свидетельствуют памятники в их честь, воздвигнутые в нашей стране.

Для нас слова Мать и Родина священны. Не случайно мы говорим "Родина-мать", и в этом есть глубокий символический смысл.

Несомненно, наша духовная жизнь станет еще богаче и содержательнее, если с самых ранних лет мы будем прививать детям именно такие высокие чувства и понятия, если наши поэты и художники будут создавать все новые и новые произведения, воспевающие матерей, женщин.

Забота о женщине, отношение к ней с уважением и почтением – пожалуй, самая благородная традиция нашего народа. Все мы, независимо от профессии и занимаемой должности, считаем себя в неоплатном долгу перед вами, наши дорогие женщины, за свои лучшие человеческие качества, за все доброе и светлое, что есть в наших душах и сердцах.

Ни с чем не сравнимы ваши заслуги, роль и место в воспитании здорового, гармонично развитого поколения.

Вы озаряете нашу жизнь светом своей любви и доброты, верности и преданности, поистине безграничной самоотверженности. И мы всегда признательны вам за то, что именно благодаря вам в наших семьях, во всем нашем обществе царят мир, спокойствие и благополучие.

Дорогие соотечественники!

Сегодня женщины Узбекистана ярко проявляют себя во всех сферах нашей жизни.

Своим эффективным трудом в органах государственной власти и управления, представительных органах, отраслях производства, предпринимательства и фермерства, социальной сфере вы вносите достойный вклад в процветание Родины.

Это хорошо знает и высоко ценит наш народ.

Хочу особо отметить, что среди женщин нашей страны есть 514 докторов наук, 6 академиков, 15 Героев Узбекистана, 17 сенаторов, 15 депутатов Законодательной палаты, кроме того, женщины составляют более 23 процентов депутатов местных Кенгашей.

Десятки наших женщин удостоены таких почетных званий, как "Заслуженный деятель науки Узбекистана", "Народный поэт Узбекистана", "Народный учитель Узбекистана", "Народный артист Узбекистана". 240 талантливых девушек являются лауреатами Государственной премии имени Зульфии, и в этом году их ряды пополнят еще 15 одаренных девушек.

Сегодня мы с большим уважением называем имена сотен женщин, которые своим добросовестным трудом и весомыми достижениями в профессиональной сфере, активной деятельностью в государственных и общественных организациях, своими благородными качествами снискали уважение и авторитет среди нашего народа.

Прежде всего, примером для всех нас являются такие женщины – Герои Узбекистана, как самоотверженно работающие в сфере сельского хозяйства Халчахон Мирзаева, Патилахон Эргашева, Сиёсатхон Абдуллаева, опытные педагоги Манзура Мадалиева, Мавлуда Исматова, Вера Пак, Анора Махмудова, Мухаббат Шаропова, выдающийся ученый Суйима Ганиева, известные врачи Малика Абдуллаходжаева, Ойшахон Кучкорова, Онесия Саитова, народные мастерицы Муяссар Темирова, Мартия Рахматова.

Наш народ хорошо знает академиков Машхуру Мавлони, Раъно Убайдуллаеву, Сайёру Рашидову, Анну Глущенкову, Мухаббат Абидову, народных поэтов Узбекистана Ойдин Хожиеву, Халиму Худойбердиеву, Энахон Сиддикову, народных артисток Узбекистана Яйру Абдуллаеву, Тути Юсупову, Галину Мельникову, Муножат Йулчиеву, Гавхар Закирову и других.

Плодотворно трудятся на благо страны наши умелые фермеры и предприниматели Лолахон Муродова, Рашида Ёдгорова, Дилфуза Мусаева, Сарвиноз Шокирова, Зульфия Очилова, Зебихон Рустамова, Райхон Рахмонова, Анна Добрых, Зулхумор Эрматова, заботливые учителя и наставники Агрепина Шин, Жамила Баймуратова, Валентина Недикова, Тохира Исламова, Елена Кучеренко, Сайёра Умарова, председатели и активистки махаллей Гулбахор Султонова, Мархамат Максудова, Бувинисо Хамроева, Гулжахон Ибраимова, Феруза Хасанова, преданные своему делу врачи Феруза Эрматова, Дилоромхон Тошболтаева и другие.

Мы рады видеть сегодня в этом зале многих из этих замечательных женщин.

Сегодня в нашей стране 72 процента работающих в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры и искусства – обратите внимание, 72 процента – составляют женщины.

Большая часть председателей и активистов органов самоуправления граждан – также женщины. Свыше 8,5 тысячи женщин эффективно работают в махаллях консультантами по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания.

Уважаемые друзья!

Как известно, за прошедшие двадцать пять лет наш народ, преодолев большие испытания и трудности, достиг огромных успехов.

Достижению нами высоких рубежей способствуют такие качества женщин нашей страны, как мудрость, терпение и выдержка, доброта и преданность, стремление к сохранению и укреплению атмосферы мира и стабильности, взаимного уважения и любви в семьях, нашем обществе в целом. Считаю своим долгом еще раз от своего имени, от имени всего нашего народа выразить вам глубокую признательность и уважение за эти ваши благородные, поистине великие человеческие качества.

Дорогие сестры!

Культурный уровень любого общества определяется его отношением к женщине.

Это – истина, не требующая доказательств.

Именно поэтому с первых лет независимости в нашей стране обеспечение прав и интересов женщин, формирование условий для их достойного труда и жизни, реализации способностей и потенциала возведены в ранг государственной политики. Осуществлена огромная работа по укреплению охраны материнства и детства, института семьи, повышению роли и статуса женщин в обществе, облегчению их труда и быта.

Когда речь идет об этом, все мы вновь и вновь вспоминаем, какое большое уважение, постоянное внимание и заботу о женщинах нашей страны проявлял Первый Президент Узбекистана Ислам Абдуганиевич Каримов. Руководством к действию для всех нас всегда будут являться его наполненные глубоким смыслом слова: "Если здорова и счастлива семья, стабильным и процветающим будет все общество".

Следуя этому важнейшему принципу, своей главной целью мы определили поднять на новый, еще более высокий уровень широкомасштабную работу, проводимую в нашей стране в данной сфере.

Принятая недавно Стратегия действий по дальнейшему развитию Узбекистана и являющаяся ее неотъемлемой частью Государственная программа "Год диалога с народом и интересов человека", прежде всего, значимы своей нацеленностью на выполнение этих задач.

В нашей политике на ближайшую и долгосрочную перспективу на первое место мы ставим решение социальных вопросов, имеющих важное общественное значение. Это возведение жилья для наших людей, коренное реформирование системы здравоохранения, обеспечение населения доступными и качественными лекарственными средствами, улучшение торгового и транспортного обслуживания, снабжения электроэнергией, природным газом, питьевой водой, строительство детских садов, новых школ, объектов культуры и спорта, современных дорог – по всем этим вопросам мы разработали конкретные целевые программы и планы и будем их неукоснительно выполнять.

Уже в нынешнем году мы начали строительство в сельской местности 15 тысяч доступных домов по обновленным проектам.

На новых жилых массивах будет создана необходимая социальная инфраструктура, в частности, проложено в общей сложности 415 километров водопровода, 320 километров газопровода, почти 300 километров электросетей. Таким образом, эти жилые массивы будут сформированы как единый комплекс. Также в стране будут проложены и отремонтированы тысячи километров магистральных и внутренних дорог.

В целях широкого вовлечения женщин и молодежи в предпринимательство, развития семейного бизнеса и надомного труда в 2017 году предусмотрено выделение женщинам-предпринимателям 1 триллиона сумов, около 10 тысячам выпускников образовательных учреждений – 60 миллиардов сумов кредитных средств.

Мы также уделяем серьезное внимание задействованию в регионах специализированных медицинских центров, основанных на высоких технологиях. Думаю, нетрудно понять, какие новые возможности и удобства это создаст для жителей областей и отдаленных районов.

К примеру, в Республике Каракалпакстан ускоренными темпами ведется строительство многопрофильной детской клиники при Нукусском филиале Ташкентского педиатрического медицинского института, которая в ближайшем будущем станет крупным детским медицинским центром в регионе Приаралья.

В Хорезмской области совместно с ведущей российской клиникой имени А.Бакулева начато создание центра сердечно-сосудистой хирургии.

В Термезе будут организованы филиалы республиканских научно-практических центров урологии, микрохирургии глаза, а также акушерства и гинекологии.

Наряду с этим начата практическая работа по созданию в Кашкадарьинской области филиалов республиканских центров кардиологии и эндокринологии.

Мы также ведем широкомасштабную работу по дальнейшему улучшению деятельности сельских врачебных пунктов, службы скорой медицинской помощи, системы профилактики и патронажа.

Думаю, наш народ хорошо понимает, и прежде всего вы, дорогие женщины, значение этой благородной работы, направленной на воплощение в жизнь провозглашенной нами гуманистической идеи "Интересы человека – превыше всего".

В ходе поездок по регионам, диалога с представителями народа, в том числе нашими уважаемыми женщинами, непосредственного ознакомления с их буднями, радостями и заботами я с удовлетворением вижу, что, несмотря на различные трудности и проблемы – а жизнь никогда не бывает без проблем, – наши женщины с большой надеждой и уверенностью смотрят в завтрашний день, строят планы на будущее. Ведь самым важным условием, самым прочным фундаментом для достижения наших великих целей и реализации поставленных перед собой задач является именно эта вера нашего народа.

Уважаемые женщины!

Безусловно, все мы хорошо понимаем, что нынешнее стремительно меняющееся время, растущая конкуренция в мире требуют от нас огромной ответственности, самоотдачи и целеустремленности, новых подходов к работе во всех сферах.

В таких непростых условиях мы, прежде всего, должны беречь царящие в нашей стране мир и спокойствие, гражданское и межнациональное согласие. И особо актуальной задачей для нас является оградить и защитить наших детей от чуждых нам идей, любых угроз.

Если мы не повысим эффективность соответствующей работы в сфере образования и воспитания, культуры и духовности на основе четкой системы, то нам трудно будет построить наш завтрашний день, достичь наших целей.

В этом плане постоянным вопросом повестки дня должна оставаться реализация принципа "За каждого ребенка в ответе вся махалля". Нам надо мобилизовать все свои силы и возможности для воспитания нашей молодежи в духе национальных и общечеловеческих ценностей. В осуществлении этой очень важной задачи мы, в первую очередь, опираемся на активистов махаллей, уважаемых ветеранов, наших обладающих большим жизненным опытом почтенных матерей, на ваши, дорогие женщины, знания и духовный потенциал.

Повышение медицинской и правовой культуры в семьях, обеспечение трудоустройства выпускников профессиональных колледжей и высших учебных заведений, прежде всего девушек, должны стать первоочередными задачами государственных органов.

И безусловно, все мы – родители, общественность, должностные лица – должны еще больше повысить свою ответственность за воспитание наших девочек, укрепление их здоровья, овладение ими современными знаниями и профессиями, обретение достойного места в обществе.

Не зря говорится, что девочка – это будущая мать, хранительница семейного очага. Ведь от того, какое образование и воспитание мы им дадим сегодня, зависит то, каким завтра они воспитают новое поколение.

Когда речь идет об угрозах нашему обществу, всей нашей жизни, зачастую это понимается как вызовы извне. Однако, к сожалению, некоторые пороки, оставшиеся от прошлого, все еще омрачают нашу нынешнюю мирную и спокойную жизнь. Безразличие, равнодушие, зависть, разногласия между супругами, свекровью и невесткой, соседями, неуважительное отношение к женщинам – такие негативные явления совершенно не к лицу нашему обществу.

Для их предотвращения и устранения мы должны постоянно вести всесторонне и глубоко продуманную работу. В этих целях мы в корне изменили системы местных хокимиятов и органов внутренних дел, структуры фондов "Махалла" и "Нуроний", выделили им дополнительные штаты, чтобы усилить работу с молодежью.

Такие же реформы предусмотрено провести в отношении Комитета женщин республики и его структур на местах. Планируется принять конкретные меры по дальнейшему расширению полномочий комитета и его территориальных подразделений, улучшению их материально-технической базы, достойной оценке и стимулированию труда наших женщин, создать для этого систему новых льгот и возможностей.

Все это послужит достижению таких благородных целей, как дальнейшее повышение роли и статуса женщин в семье и обществе, еще более широкое обеспечение их жизненных интересов.

Дорогие сестры!

Каждый раз с большой радостью и волнением мы ожидаем праздник красоты и нежности – 8 Марта. Ведь он предоставляет нам еще одну возможность выразить идущие от самого сердца безграничное уважение, почтение и любовь к вам, дорогие наши заботливые матери, милые сестры, прекрасные дочери.

Поэтому даже если бы в нашей жизни не было такого праздника, мы обязательно бы его организовали.

Мы готовы сделать все для того, чтобы вы всегда оставались олицетворением неповторимой красоты и нежности, были довольны своей жизнью и судьбой, чтобы счастье озаряло ваши лица.

Пусть в нашей жизни будет больше таких радостных и светлых дней!

Еще раз искренне поздравляя вас с этим замечательным праздником, желаю всем вам семейного счастья и благополучия, радости видеть прекрасное будущее своих детей и внуков.

Будьте всегда здоровы, мои дорогие!".

УЗИНФОРМ