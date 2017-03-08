Глава Узбекистана завершил визит в Туркменистан

НОВОСТИ В МИРЕ, 8 марта. /УЗИНФОРМ/. 7 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вернулся из Туркменистана, где он пребывал с двухдневным государственным визитом по приглашению туркменского коллеги Гурбангулы Бердымухаммедова.

В заключительный день визита главы двух государств отправились в город Туркменабат, административный центр Лебапского велаята Туркменистана, где провели торжественную церемонию открытия железнодорожного и автомобильного моста Туркменабат-Фараб через Амударью и стали первыми пассажирами поезда, пущенного по новому мосту, после чего приняли участие в открытии нового мемориального комплекса памяти Первого Президента Узбекистана Ислама Каримова, а вечером посетили большой праздничный концерт с участием мастеров искусств двух стран.

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