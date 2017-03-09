В Узбекистане вводятся водительские лицензии нового образца

ТАШКЕНТ, 9 марта. /УЗИНФОРМ/. С октября текущего года в Узбекистане начнут выдавать национальные водительские удостоверения нового образца и свидетельства о регистрации автомототранспортного средства. Полностью заменить водительские права старого образца, действующие в Республике, планируется к 2020 году.

При этом с 1 октября 2017 года по 31 декабря 2018 года замена лицензий на управление автотранспортным средством будет производиться на добровольной основе, а с 1 января 2019 года до 31 декабря 2020 года - уже в обязательном порядке.

Соответствующее постановление об этом было выпущено Кабинетом Министров Узбекистана 2 марта.

Документом предписывается:

в целях обеспечения соответствия образцов национального водительского удостоверения рекомендациям Конвенции о дорожном движении (г.Вена, 8 ноября 1968 года), эффективной организации внедрения современных информационно-коммуникационных технологий в систему регистрации и учета национальных водительских удостоверений и свидетельств о регистрации автомототранспортных средств Кабинет Министров постановляет:

1. Согласиться с предложением Министерства внутренних дел Республики Узбекистан о поэтапном внедрении новых образцов национального водительского удостоверения и свидетельства о регистрации автомототранспортного средства, изготавливаемых на основе пластиковых форм.

2. Утвердить новые образцы:

национального водительского удостоверения и его описание согласно приложению № 1;

свидетельства о регистрации автомототранспортного средства и его описание согласно приложению № 2;

талона о прохождении технического осмотра автомототранспортным средством и его описание согласно приложению № 3.

3. Установить, что:

с 1 октября 2017 года осуществляется выдача новых образцов, соответственно, национального водительского удостоверения — при оформлении национального водительского удостоверения и свидетельства о регистрации автомототранспортного средства — при регистрации (перерегистрации) автомототранспортного средства;

национальное водительское удостоверение нового образца выдается сроком на 10 лет со дня выдачи;

замена действующих национальных водительских удостоверений на новые образцы осуществляется:

с 1 октября 2017 года по 31 декабря 2018 года на добровольной основе — для национальных водительских удостоверений старого образца, независимо от даты их выдачи, по письменному заявлению их владельца;

с 1 января 2019 года до 31 декабря 2020 года в обязательном порядке — для всех национальных водительских удостоверений старого образца, независимо от даты их выдачи;

замена свидетельств о регистрации автомототранспортного средства на новые образцы осуществляется поэтапно в течение 2017 — 2020 годов — при прохождении автомототранспортным средством обязательного технического осмотра;

национальные водительские удостоверения и свидетельства о регистрации автомототранспортного средства старого образца с 1 января 2021 года считаются не действительными.

4. Признать утратившим силу с 1 октября 2017 года постановление Кабинета Министров от 19 декабря 2006 г. № 261 "Об утверждении нового образца национального водительского удостоверения на право управления автомототранспортными средствами в Республике Узбекистан".

5. Министерству внутренних дел Республики Узбекистан совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в трехмесячный срок:

внести в Кабинет Министров проект Положения о порядке регистрации (перерегистрации) автомототранспортных средств, предусмотрев в нем упрощение регистрационных процедур и внедрение пластиковых форм свидетельств о регистрации автомототранспортных средств, а также предложения по изменениям и дополнениям в законодательство, вытекающим из настоящего постановления;

привести свои ведомственные нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.

6. Министерству внутренних дел Республики Узбекистан совместно с Национальной телерадиокомпанией Узбекистана и Национальным информационным агентством Узбекистана обеспечить широкое освещение в печатных и электронных средствах массовой информации, включая интернет-издания, целей, порядка и условий поэтапного внедрения новых образцов национального водительского удостоверения и свидетельства о регистрации автомототранспортного средства на основе пластиковых форм.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя премьер-министра Республики Узбекистан — председателя правления АО "Узбекистон темир йуллари" А.Ж. Раматова и министра внутренних дел Республики Узбекистан А.А. Азизова.

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