advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
   поиск
Печатная версия Печатная версия   WAP  |  PDA
rss  RSS вся лента  |  RSS VIP
09.04.2017 / 11:25 msk / 13:25 uzb
Регион   
Authorization
e-mail
пароль
регистрация   вход
 Главная  |   О портале  |   Политика  |   Экономика  |   Общество  |   Культура  |   Аналитика  |  
Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Казахстаном?
Голосование продлится до 23.04.17

Результаты  |  Архив голосований
Архив новостей
Печатная версия Печатная версия


В Узбекистане вводятся водительские лицензии нового образца
09.03.2017 11:28

ТАШКЕНТ, 9 марта. /УЗИНФОРМ/. С октября текущего года в Узбекистане начнут выдавать национальные водительские удостоверения нового образца и свидетельства о регистрации автомототранспортного средства. Полностью заменить водительские права старого образца, действующие в Республике, планируется к 2020 году.

При этом с 1 октября 2017 года по 31 декабря 2018 года замена лицензий на управление автотранспортным средством будет производиться на добровольной основе, а с 1 января 2019 года до 31 декабря 2020 года - уже в обязательном порядке.

Соответствующее постановление об этом было выпущено Кабинетом Министров Узбекистана 2 марта.

Документом предписывается:

в целях обеспечения соответствия образцов национального водительского удостоверения рекомендациям Конвенции о дорожном движении (г.Вена, 8 ноября 1968 года), эффективной организации внедрения современных информационно-коммуникационных технологий в систему регистрации и учета национальных водительских удостоверений и свидетельств о регистрации автомототранспортных средств Кабинет Министров постановляет:

1. Согласиться с предложением Министерства внутренних дел Республики Узбекистан о поэтапном внедрении новых образцов национального водительского удостоверения и свидетельства о регистрации автомототранспортного средства, изготавливаемых на основе пластиковых форм.

2. Утвердить новые образцы:

  • национального водительского удостоверения и его описание согласно приложению № 1;
  • свидетельства о регистрации автомототранспортного средства и его описание согласно приложению № 2;
  • талона о прохождении технического осмотра автомототранспортным средством и его описание согласно приложению № 3.

3. Установить, что:

  • с 1 октября 2017 года осуществляется выдача новых образцов, соответственно, национального водительского удостоверения — при оформлении национального водительского удостоверения и свидетельства о регистрации автомототранспортного средства — при регистрации (перерегистрации) автомототранспортного средства;
  • национальное водительское удостоверение нового образца выдается сроком на 10 лет со дня выдачи;
  • замена действующих национальных водительских удостоверений на новые образцы осуществляется:
  • с 1 октября 2017 года по 31 декабря 2018 года на добровольной основе — для национальных водительских удостоверений старого образца, независимо от даты их выдачи, по письменному заявлению их владельца;
  • с 1 января 2019 года до 31 декабря 2020 года в обязательном порядке — для всех национальных водительских удостоверений старого образца, независимо от даты их выдачи;
  • замена свидетельств о регистрации автомототранспортного средства на новые образцы осуществляется поэтапно в течение 2017 — 2020 годов — при прохождении автомототранспортным средством обязательного технического осмотра;
  • национальные водительские удостоверения и свидетельства о регистрации автомототранспортного средства старого образца с 1 января 2021 года считаются не действительными.

4. Признать утратившим силу с 1 октября 2017 года постановление Кабинета Министров от 19 декабря 2006 г. № 261 "Об утверждении нового образца национального водительского удостоверения на право управления автомототранспортными средствами в Республике Узбекистан".

5. Министерству внутренних дел Республики Узбекистан совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в трехмесячный срок:

  • внести в Кабинет Министров проект Положения о порядке регистрации (перерегистрации) автомототранспортных средств, предусмотрев в нем упрощение регистрационных процедур и внедрение пластиковых форм свидетельств о регистрации автомототранспортных средств, а также предложения по изменениям и дополнениям в законодательство, вытекающим из настоящего постановления;
  • привести свои ведомственные нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.

6. Министерству внутренних дел Республики Узбекистан совместно с Национальной телерадиокомпанией Узбекистана и Национальным информационным агентством Узбекистана обеспечить широкое освещение в печатных и электронных средствах массовой информации, включая интернет-издания, целей, порядка и условий поэтапного внедрения новых образцов национального водительского удостоверения и свидетельства о регистрации автомототранспортного средства на основе пластиковых форм.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя премьер-министра Республики Узбекистан — председателя правления АО "Узбекистон темир йуллари" А.Ж. Раматова и министра внутренних дел Республики Узбекистан А.А. Азизова.

УЗИНФОРМ

Назад | Наверх Печать статьи Печать статьи
Статьи
МИРОВОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ПУТИ И МЕРЫ ПО ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
Ислам КАРИМОВ
Инициатива Президента Узбекистана И.А.Каримова о создании Зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, воплотилась в реальность
6 мая 2014 года в штаб-квартире...
Туркменистан на деле придерживается политики постоянного нейтралитета
С 10 июля 2013 года в Туркменистане вводится новый заграничный биометрический паспорт.
Озвучены планы Туркменистана в реализации перспективных газовых проектов
На сегодня суммарные запасы УВС Туркменистана оцениваются в объеме 71,2 млрд. тонн нефтяного эквивалента.
Все статьи
Остальные новости
В прессе пишут
Совместное заявление Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева и Президента Российской Федерации В.Путина
Обзор прессы с 3 по 9 апреля
06.04.2017
Совместная декларация о дальнейшем углублении стратегического партнерства и укреплении добрососедства между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан
Обзор прессы с 20 по 26 марта
25.03.2017
Совместное заявление Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева и Президента Туркменистана Г.М.Бердымухаммедова
Обзор прессы с 6 по 12 марта
08.03.2017
Доклад Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на расширенном заседании Кабинета Министров
Обзор прессы с 16 по 22 января
16.01.2017
Блоггеры обсуждают
Итоги Чемпионата Азии по художественной гимнастике
Blog Afisha		Основные таможенные правила Республики Узбекистан
qmmp
Международный конгресс по журналистскому образованию
BINAFSHA		Ящик пива за лучшее фото
Blog Afisha
Популярные статьи
ГЛАВНАЯ   |   О ПОРТАЛЕ   |   ПОЛИТИКА   |   ЭКОНОМИКА   |   ОБЩЕСТВО   |   КУЛЬТУРА   |   АНАЛИТИКА   |   ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ   |   В ИЗБРАННОЕ