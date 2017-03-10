Президенту Узбекистана поступило письмо от Президента Франции

ТАШКЕНТ, 10 марта. /УЗИНФОРМ/. На имя Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева поступило послание от Президента Французской Республики Франсуа Олланда с поздравлениями по случаю 255-й годовщины со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.

В послании говорится:

"Сегодня мне приятно отметить, что установленные отношения с первых дней укреплены во всех сферах сотрудничества, как в политической, так и в экономической и культурной областях.

За прошедшие годы Франция и Узбекистан смогли установить дружеские отношения. Выражаю надежду, что высокий уровень установленного партнерства между нашими странами, основанный на доверии и уважении, будет постоянно развиваться в течение последующих десятилетий".

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