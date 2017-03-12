Глава Узбекистана посетил Бухарскую область

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 марта. /УЗИНФОРМ/. 10 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился с рабочим визитом в Бухарскую область страны, чтобы ознакомиться с текущим положением дел в регионе.

Программа визита включала в себя осмотр комплекса Бахауддина Накшбанда, комплекса Арк, железнодорожного вокзала Бухары, посещение предприятий, ознакомление с проектами строительства объектов социального, экономического и культурного назначения, встречи с представителями официальных и деловых кругов области.

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