



Визит делегации Кыргызстана в Ташкент



ТАШКЕНТ, 13 марта. /УЗИНФОРМ/. 12 марта в Узбекистан прибыла с визитом делегация Кыргызской Республики во главе с первым заместителем министра иностранных дел КР Динарой Кемелевой. Целью визита явилось участие в состоявшемся в этот день в Ташкенте очередном раунде политических консультаций по линии внешнеполитических ведомств обеих стран, в рамках которых были обсуждены актуальные вопросы развития межгосударственного сотрудничества, график и повестка предстоящих двусторонних мероприятий и контактов на различных уровнях. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи