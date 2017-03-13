В Ташкенте провели очередной раунд узбекско-иранских политконсультаций по линии МИД

ТАШКЕНТ, 13 марта. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Ташкенте был проведен очередной раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Узбекистана и Ирана, на котором иранская сторона была представлена прибывшей с визитом в страну делегацией МИД Ирана во главе с заместителем министра Ибрахимом Рахимпуром.

Основными темами проведенных переговоров стали вопросы развития узбекско-иранского взаимодействия по таким приоритетным направлениям, как политика, экономика и торговля, международное сотрудничество, инвестиции, транспорт и связь.

В рамках визита иранская делегация также будет принята в правительстве Узбекистана и посетит внешнеторговое ведомство.

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