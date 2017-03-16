В Москве обсуждены вопросы развития узбекско-российского диалога

НОВОСТИ В МИРЕ, 16 марта. /УЗИНФОРМ/. 15 марта в Москве завершили трехдневную работу политические консультации между дипломатическими ведомствами Узбекистана и Российской Федерации, которые были организованы с целью инвентаризации и совершенствованию договорно-правовой базы двусторонних отношений.

В ходе встреч также были обсуждены проекты документов, которые планируется подписать в ходе предстоящей встречи глав двух государств.

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