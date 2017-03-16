Глава МИД Узбекистана провел встречу с президентом ЕБРР

Глава МИД Узбекистана провел встречу с президентом ЕБРР16.03.2017 14:16
ТАШКЕНТ, 16 марта. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с прибывшим накануне в Ташкент во главе представительной делегации президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти.
Встреча была посвящена вопросам участия ЕБРР в реализации Стратегии действия по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана на 2017-2021 годы и других совместных проектах.
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