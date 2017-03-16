



Глава МИД Узбекистана провел встречу с президентом ЕБРР



ТАШКЕНТ, 16 марта. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с прибывшим накануне в Ташкент во главе представительной делегации президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти. Встреча была посвящена вопросам участия ЕБРР в реализации Стратегии действия по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана на 2017-2021 годы и других совместных проектах. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи