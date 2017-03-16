Упразднено Агентство по экспертной оценке технико-экономических обоснований проектов

ТАШКЕНТ, 16 марта. /УЗИНФОРМ/. 15 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О повышении качества разработки предпроектной документации инвестиционных проектов", в соответствии с которым в Республике ликвидируется Агентство по экспертной оценке технико-экономических обоснований проектов вновь строящихся и реконструируемых производственных мощностей, техники и технологий при Кабинете Министров Республики Узбекистан.

Взамен при отраслевых министерствах и ведомствах, которые инициируют инвестиционные проекты, будут создаваться свои советы по проведению экспертизы тендерной и предпроектной документации, в части отбора технологий, оборудования, а также ценообразования по предлагаемой технологии и оборудованию.

За проведение экспертизы импортных контрактов, в части ценовых параметров оборудования, техники и технологий, приобретаемых в рамках реализации инвестиционных проектов, в том числе проектов "под ключ", будет ответственно АО "Узбекэкспертиза", деятельность которого в свою очередь будет усовершенствована за счет привлечения к его работе квалифицированных и опытных специалистов в сфере маркетингового анализа экспортно-импортных операций, в том числе из числа работников других уполномоченных органов.

Ликвидацией агентства по экспертной оценке технико-экономических обоснований проектов будет заниматься специально утвержденная главой государства комиссия.

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