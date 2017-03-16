



Ташкентскому университету информационных технологий присвоят имя Мухаммада ал-Хоразмий



ТАШКЕНТ, 16 марта. /УЗИНФОРМ/. 15 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Ташкентского университета информационных технологий". Документом предписывается в целях бережного сохранения и глубокого укоренения в сознании подрастающего поколения подлинной значимости огромного и бесценного наследия великого ученого Мухаммада ал-Хоразмий, создания благоприятных условий для воспитания молодежи и успешного занятия научной деятельностью, а также дальнейшего совершенствования системы подготовки высококвалифицированных специалистов в сфере информационно-коммуникационных технологий для ведущих отраслей и секторов экономики республики:



1. Одобрить предложение Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций, Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан о присвоении Ташкентскому университету информационных технологий (далее - Университет) имени Мухаммада ал-Хоразмий.



2. Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций, Министерству высшего и среднего специального образования совместно с Агентством по науке и технологиям Республики Узбекистан, начиная с 2017/2018 учебного года, осуществить в Университете следующие мероприятия, связанные с увековечением имени и широким изучением бесценного наследия великого ученого Мухаммада ал-Хоразмий: организация республиканских и международных научно-практических конференций в сфере информационно-коммуникационных технологий для обеспечения интеграции образования, науки и производства в ведущих отраслях и сферах экономики;

проведение конкурсов и олимпиад в области информационно-коммуникационных технологий, в частности, по созданию программных продуктов среди студентов высших образовательных учреждений;

учреждение стипендии имени Мухаммада ал-Хоразмий для одаренных студентов Университета;

организация при участии ведущих ученых республики, в том числе академиков и известных научных деятелей, "круглых столов" и научных встреч со студентами, молодыми учеными, профессорами и преподавателями в высших учебных заведениях;

разработка современной учебной литературы в сфере математического моделирования, алгоритмизации и криптологии, а также по направлениям компьютерного и программного инжиниринга, телекоммуникаций и телевизионных технологий и информационной безопасности, с созданием их мультимедийных версий, а также размещение на электронных ресурсах учебной литературы для свободного использования студентами, учеными и педагогами;

регулярное освещение в средствах массовой информации, а также в национальной образовательной сети ZiyoNet материалов, посвященных жизни и творческому наследию великого ученого-энциклопедиста Мухаммада ал-Хоразмий;

организация новых учебных и научно-исследовательских лабораторий для исследования крупных достижений в науке, основанных на современных технологиях;

учреждение периодического научного журнала под названием "Мухаммад ал-Хоразмий авлодлари" для освещения на постоянной основе результатов перспективных научно-исследовательских работ и научных статей одаренных студентов, молодых преподавателей и профессорско-преподавательского состава;

организация и широкое проведение в 2018 году цикла научно-практических и духовно-просветительских мероприятий, посвященных празднованию 1235-летия Мухаммада ал-Хоразмий. 3. Реорганизовать Центр разработки программных продуктов и аппаратно-программных комплексов при Университете в Научно-инновационный центр информационно-коммуникационных технологий (далее – Центр) с образованием юридического лица и определить основными задачами Центра следующие: с учетом реальных потребностей ведущих отраслей и сфер экономики республики разработку качественных отечественных программных продуктов, конкурентоспособных на внутреннем и внешних рынках, прежде всего, с широким вовлечением студентов, обучающихся в Университете;

развитие научных школ в сфере информационно-коммуникационных технологий, поощрение деятельности молодых ученых и научно-педагогических кадров, организацию коммерциализации их научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

по заявкам ведущих отраслей и сфер экономики проведение системного научного анализа автоматизации процессов бизнеса, управления, производства и других направлений, а также разработку и внедрение их моделей и алгоритмов;

создание в республике технических и программных продуктов на базе высоких технологий, ведение фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ по выпуску экспортоориентированного оборудования и локализации импортозамещающих устройств;

осуществление научно-исследовательских работ на основе хозяйственных договоров и государственных научно-технических грантов;

привлечение к созданию национальных программных продуктов и аппаратно-программных комплексов студентов, специалистов и молодых научных работников Университета;

налаживание сотрудничества с ведущими зарубежными научно-исследовательскими центрами в области информационно-коммуникационных технологий. 4. Установить, что Центр является правопреемником Центра разработки программных продуктов и аппаратно-программных комплексов при Университете по всем правам и обязательствам.



5. Организовать Фонд научно-инновационного развития (далее - Фонд) при Университете без образования юридического лица и определить источниками формирования средств Фонда средства от оплаты за использование абонентских номеров юридическими лицами, оказывающими услуги мобильной связи (компаниями сотовой связи) в размере 1,0 процента и других поступлений, не запрещенных законодательством Республики Узбекистан.



6. Определить основными направлениями использования средств Фонда следующие: покрытие расходов по созданию и изданию учебников и научной литературы для Университета, в том числе приобретению зарубежной литературы, а также стипендий Мухаммада ал-Хоразмий для одаренных студентов и финансовая поддержка издания научного журнала "Мухаммад ал-Хоразмий авлодлари";

финансирование на конкурсной основе научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Университета и Центра в сфере развития информационно-коммуникационных технологий, обеспечение их научных и учебных лабораторий современным оборудованием, необходимыми расходными материалами и комплектующими;

подготовка, переподготовка и повышение квалификации одаренных студентов, профессорско-преподавательского состава и молодых научных сотрудников в ведущих зарубежных высших образовательных учреждениях и научно-исследовательских центрах, а также привлечение высококвалифицированных специалистов и ученых для преподавания в Университете и проведения научных исследований в Центре. Управление средствами Фонда возложить на Попечительский совет Университета.



7. Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан в двухмесячный срок: утвердить устав и структуру Центра и Университета, а также обеспечить проведение государственной регистрации в установленном порядке;

совместно с Министерством финансов Республики Узбекистан и другими заинтересованными министерствами и ведомствами внести проект постановления Правительства об утверждении устава о порядке формирования и использования средств Фонда;

совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами внести в Кабинет Министров предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления. 8. Рекомендовать Центральному банку и коммерческим банкам Республики Узбекистан в соответствии с заявками Университета осуществить конвертацию денежных средств Фонда, необходимых для приобретения за рубежом современного оборудования, расходных материалов и комплектующих, а также зарубежной литературы для научных и учебных лабораторий.



9. Внести изменение в Постановление Президента Республики Узбекистан от 27 декабря 2016 года № ПП-2699 "О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2017 год" согласно приложению.



10. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н. и Государственного советника Президента Республики Узбекистан Юнусходжаева А.Н. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи