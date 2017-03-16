



Деятельность колледжей в Узбекистане будет реорганизована



ТАШКЕНТ, 16 марта. /УЗИНФОРМ/. 14 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности образовательных учреждений среднего специального, профессионального образования", в соответствии с которым в стране будет реорганизована работа колледжей. Документом предписывается в целях кардинального повышения качества и эффективности учебного процесса в академических лицеях, концентрации в академических лицеях наиболее одаренных выпускников общеобразовательных школ, дальнейшего расширения условий для удовлетворения потребностей выпускников общеобразовательных школ в приобретении выбранных профессий и специальностей:



1. Принять предложения Министерства экономики, Министерства финансов, Министерства высшего и среднего специального образования, Министерства культуры, Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, Центра среднего специального, профессионального образования Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан, предусматривающие реализацию мер по оптимизации количества функционирующих в республике академических лицеев, коренному улучшению качества учебного процесса в академических лицеях, в частности: упразднение четырех академических лицеев со сравнительно низким уровнем материально-технической и учебно-педагогической базы согласно приложению № 1 с прекращением приема учащихся на 1-е курсы упраздняемых академических лицеев с 2017/2018 учебного года;

поэтапное преобразование 54 академических лицеев с наиболее низкими показателями деятельности в профессиональные колледжи согласно приложению № 2;

завершение в установленном порядке обучения контингента учащихся 2-х и 3-х курсов преобразовываемых академических лицеев по действующим учебным программам и условиям обучения в зданиях преобразовываемых академических лицеев;

программу мер по дальнейшему повышению эффективности учебного процесса и повышению показателей поступления выпускников академических лицеев в высшие образовательные учреждения согласно приложению № 3. 2. Считать наряду с ранее возложенными важнейшими задачами и направлениями деятельности академических лицеев: отбор наиболее одаренных учащихся общеобразовательных школ, дальнейшее развитие их интеллектуальных способностей и целевую углубленную подготовку к продолжению обучения в высших образовательных учреждениях;

создание образовательной среды, способствующей раскрытию и активизации творческого потенциала учащихся, формирующей и развивающей навыки самостоятельной деятельности в процессе получения знаний с учетом индивидуальных талантов и особенностей, а также способностей каждого учащегося;

внедрение современных форм организации и постоянное обновление содержания образовательного процесса с учетом опыта передовых отечественных и зарубежных образовательных учреждений. 3. Установить, что: по завершении обучения учащиеся 2-х и 3-х курсов преобразовываемых академических лицеев сдают итоговую государственную аттестацию и получают дипломы выпускника академического лицея государственного образца в близлежащих академических лицеях с аналогичными направлениями обучения;

численный состав учебных групп в академических лицеях формируется в количестве не более 26 учащихся;

практические, лабораторные и семинарские занятия в академических лицеях по предметам углубленного изучения (по направлениям образования) проводятся в подгруппах, создаваемых путем деления групп на две подгруппы;

привлечение работников к педагогической деятельности в академических лицеях осуществляется на конкурсной основе из числа лиц, имеющих высшее образование и непрерывный стаж педагогической работы не менее 5-ти лет;

предложения по кандидатурам для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей директоров академических лицеев в Республиканскую комиссию по подбору, назначению и аттестации руководящих кадров органов управления системы среднего специального, профессионального образования вносятся ректорами высших образовательных учреждений, к которым прикреплены академические лицеи;

с 2017/2018 учебного года обеспечение учащихся академических лицеев учебниками по общеобразовательным предметам осуществляется на арендной основе за счет внебюджетного Республиканского целевого книжного фонда при Министерстве финансов Республики Узбекистан, за исключением учащихся из малообеспеченных семей, обеспечение которых учебниками по общеобразовательным предметам осуществляется на бесплатной основе за счет бюджетных средств;

выпускникам академических лицеев присваиваются отдельные специальности, не требующие специальной углубленной подготовки, по перечню согласно приложению № 4. 4. Центру среднего специального, профессионального образования Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами, органами исполнительной власти на местах: в месячный срок разработать и утвердить порядок присвоения специальностей выпускникам академических лицеев, а также образец сертификата государственного образца о присвоении специальности выпускникам академических лицеев;

в двухмесячный срок разработать и утвердить положения о порядке приема на работу преподавателей в академические лицеи на конкурсной основе, а также о порядке обеспечения учащихся академических лицеев учебниками;

в трехмесячный срок с учетом накопленного положительного опыта критически переработать и утвердить в установленном порядке учебные планы и программы академических лицеев, предусмотрев перераспределение часов по предметам углубленного изучения с увеличением их количества на 3-м курсе обучения;

обеспечить качественную организацию учебно-воспитательного процесса в преобразовываемых учреждениях среднего специального, профессионального образования, с учетом перераспределения контингента учащихся, укомплектование их высококвалифицированными преподавательскими кадрами, оснащение необходимым учебно-лабораторным оборудованием, компьютерной техникой, учебно-нормативными документами, учебной и методической литературой в соответствии с направлениями подготовки кадров. 5. Министерству высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан, заинтересованным министерствам и ведомствам, имеющим в ведении высшие образовательные учреждения, оказывать на системной основе всестороннюю методическую и практическую помощь прикрепленным академическим лицеям в повышении качества образовательно-воспитательного процесса, а также в повышении квалификации преподавательского состава академических лицеев.



6. Предоставить руководству высших образовательных учреждений право приобретать для прикрепленных академических лицеев за счет внебюджетных средств высших образовательных учреждений (кроме поступлений за обучение на платно-контрактной основе) учебно-лабораторное оборудование, расходные материалы, компьютерную и другую оргтехнику, учебники и учебные пособия.



7. Центру среднего специального, профессионального образования Министерства высшего и среднего специального образования совместно с Министерством народного образования Республики Узбекистан в трехмесячный срок разработать и утвердить Положение, предусматривающее порядок прикрепления академических лицеев к государственным специализированным общеобразовательным учреждениям с углубленным изучением отдельных предметов и механизм практического взаимодействия между ними в рамках проведения работы с одаренными учащимися, с соблюдением принципов непрерывности и преемственности образования.



8. Министерству экономики, Министерству финансов, Центру среднего специального, профессионального образования Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан, Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента при формировании проекта ежегодной Инвестиционной программы Республики Узбекистан и адресных списков строек предусматривать выделение средств на строительство новых учебных мастерских для профессиональных колледжей, создаваемых на базе академических лицеев.



9. Узбекскому агентству по печати и информации, Министерству финансов, Центру среднего специального, профессионального образования Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан обеспечить эффективную организацию разработки и выпуска качественных современных учебников необходимым тиражом и по наименованиям с учетом ежегодно формируемых Центром среднего специального, профессионального образования Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан прогнозных квот, в том числе имея в виду свободную реализацию учебников через розничную сеть.



10. Принять предложение Министерства финансов, Министерства высшего и среднего специального образования, Центра среднего специального, профессионального образования Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан о приравнивании размеров почасовой оплаты труда профессорско-преподавательского состава высших образовательных учреждений, привлекаемого на условиях почасовой оплаты труда к преподавательской деятельности в академические лицеи, к размерам почасовой оплаты труда за проведение учебных занятий со студентами высших образовательных учреждений.



11. Министерству финансов Республики Узбекистан ежегодно при формировании Государственного бюджета Республики Узбекистан в его параметрах предусматривать необходимые ассигнования на покрытие расходов, связанных с выполнением настоящего постановления, в пределах средств, выделяемых по отрасли "Просвещение".



12. Центру среднего специального, профессионального образования Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок: внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления;

обеспечить приведение ведомственных нормативно-правовых актов в соответствие с положениями настоящего постановления. 13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н. и государственного советника Президента Республики Узбекистан Юнусходжаева А.Н. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи