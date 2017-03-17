



Президент Узбекистана принял главу ЕБРР



ТАШКЕНТ, 17 марта. /УЗИНФОРМ/. 16 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим с визитом в страну во главе представительной делегации президента Европейского банка реконструкции и развития Суму Чакрабарти. В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, возможности реализации взаимовыгодных проектов в сферах поддержки малого бизнеса и предпринимательства, банковско-финансовом секторе, по модернизации инфраструктуры, прежде всего в сельской местности, а также созданию современных производств в агропромышленном комплексе, химической и нефтехимической промышленности, металлургии, по выпуску электротехнической продукции и других, сообщает пресс-служба Президента Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи