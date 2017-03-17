



В Узбекистане реформируют порядок оказания экстренной медицинской помощи



ТАШКЕНТ, 17 марта. /УЗИНФОРМ/. 16 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы экстренной медицинской помощи". Документом предписывается в целях коренного совершенствования системы экстренной медицинской помощи населению, направленного на кардинальное усиление ее оперативности, технологичности и эффективности, организацию на самом высоком уровне всего комплекса лечебной, научно-методической и образовательной работы по оказанию населению своевременной квалифицированной экстренной медицинской помощи:



1. Определить важнейшими направлениями дальнейшего совершенствования системы экстренной медицинской помощи: формирование в стране современной, высокотехнологичной и эффективной системы экстренной медицинской помощи, оснащенной современным оборудованием и укомплектованной квалифицированными кадрами, как одного из важнейших направлений дальнейшего реформирования системы здравоохранения;

всестороннее развитие научного, методологического и образовательного потенциала в сфере экстренной медицины, расширение в этих целях международного сотрудничества и внедрения передовых технологий и методов работы в деятельность отечественных служб скорой медицинской помощи;

широкое применение в системе экстренной медицинской помощи современного медицинского оборудования, средств и методов диагностики, первичной медико-санитарной помощи и лечения в экстренных ситуациях, направленных на снижение смертности и инвалидности среди населения;

проведение научных исследований, разработку и реализацию рекомендаций по усилению и повышению эффективности методов и технологий профилактики, диагностики и лечения в сфере экстренной медицины;

внедрение эффективных механизмов оперативного взаимодействия служб экстренной медицинской помощи с экстренными службами других министерств и ведомств на основе широкого применения современных информационно-коммуникационных технологий;

подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров в сфере экстренной медицинской помощи. 2. Одобрить предложения Министерства здравоохранения, Министерства экономики и Министерства финансов Республики Узбекистан о: создании единой организационной структуры системы оказания экстренной медицинской помощи, включающей все службы неотложной скорой медицинской помощи в соответствии с современными мировыми требованиями оперативности, высокой технологичности и эффективности;

внедрении информационной системы управления экстренной медицинской помощью с созданием единой базы и сети передачи данных, обеспечивающей оперативную координацию деятельности выездных бригад скорой медицинской помощи, а также тесное взаимодействие с экстренными службами Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан и АК "Узтрансгаз";

создании координационно-диспетчерских служб Республиканского центра экстренной медицинской помощи и его территориальных филиалов, объединенных в единую сеть передачи данных, обеспечивающую прием и обработку вызовов скорой медицинской помощи по всей территории республики;

дальнейшем укреплении материально-технической базы службы скорой медицинской помощи путем проведения в 2017-2020 годах капитального ремонта 240 объектов и текущего ремонта 369 объектов;

поэтапном обеспечении выездных бригад скорой медицинской помощи лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и расходными материалами в соответствии с утвержденными нормативами, с увеличением объема финансирования этого в 2017 году не менее чем в 2 раза;

централизованном обеспечении выездных бригад скорой медицинской помощи районных (городских) медицинских объединений лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения через территориальные филиалы Республиканского центра экстренной медицинской помощи;

обновлении автопарка службы скорой медицинской помощи, в том числе районных (городских) медицинских объединений путем приобретения в 2017 году 1 200 единиц специализированных автотранспортных средств;

централизации с 1 апреля 2017 года технического и сервисного обслуживания специализированных автотранспортных средств службы скорой медицинской помощи на территориальном уровне путем их передачи соответствующей территориальной специализированной автобазе. 3. Переименовать Республиканский центр экстренной медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Узбекистан в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Узбекистан (далее - Центр).



4. Определить основными задачами Центра: эффективную организацию оказания специализированной, высококвалифицированной и высокотехнологичной экстренной неотложной медицинской помощи населению на бесплатной основе;

организационно-методическое и практическое руководство деятельностью служб экстренной неотложной медицинской помощи, соответствующей современным мировым требованиям оперативности, высокой технологичности и эффективности;

разработку и реализацию программ по дальнейшему развитию и совершенствованию системы оказания экстренной медицинской помощи, ее взаимодействию с системой первичной медицинской помощи, снижению инвалидности и смертности населения;

проведение научных исследований и разработок по созданию новых эффективных технологий диагностики и лечения в экстренных ситуациях, а также внедрение их в практику деятельности сферы экстренной медицинской помощи;

переподготовку и повышение квалификации врачей и среднего медицинского персонала, подготовку научных и научно-педагогических кадров системы оказания экстренной медицинской помощи;

установление тесного сотрудничества с ведущими зарубежными профильными организациями по обмену опытом и проведению совместных исследований в сфере экстренной медицины. 5. Принять предложение Министерства здравоохранения, Министерства экономики и Министерства финансов Республики Узбекистан о создании Ташкентского областного филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи на базе Ташкентского областного многопрофильного медицинского центра, расположенного по адресу: Ташкентская область, Зангиатинский район, поселок Ханабад, 5.



Министерству здравоохранения Республики Узбекистан в месячный срок совместно с хокимиятом Ташкентской области обеспечить в установленном порядке организационные меры по преобразованию Ташкентского областного многопрофильного медицинского центра в Ташкентский областной филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.



6. Кабинету Министров Республики Узбекистан: в недельный срок разработать и внести на утверждение Программу мер по дальнейшему совершенствованию деятельности службы скорой медицинской помощи, организационную структуру системы оказания экстренной медицинской помощи, а также структуру и Положение о Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи, исходя из задач, определенных настоящим Указом;

утвердить в срок до 1 июля 2017 года комплекс мероприятий по организации деятельности координационно-диспетчерских служб Центра и его территориальных филиалов. 7. Министерству здравоохранения Республики Узбекистан: обеспечить функционирование с 1 января 2019 года координационно-диспетчерских служб Центра и его территориальных филиалов, а также внедрение механизмов их взаимодействия с экстренными службами Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан и АК "Узтрансгаз";

передать с 1 апреля 2017 года станцию скорой медицинской помощи Главного управления здравоохранения города Ташкента с ее районными подстанциями Центру в качестве структурного подразделения с сохранением статуса юридического лица. 8. Установить, что: источниками финансирования деятельности станции скорой медицинской помощи и ее районных (городских) подстанций являются ассигнования Государственного бюджета Республики Узбекистан, выделяемые Министерству здравоохранения Республики Узбекистан по отрасли "Здравоохранение", и иные источники, не запрещенные законодательством;

автотранспортное обслуживание станции скорой медицинской помощи Центра обеспечивается ГП "Специализированное автотранспортное предприятие Главного управления здравоохранения города Ташкента". 9. Освободить на период до 31 декабря 2020 года от таможенных платежей (за исключением таможенных сборов) ввозимое технологическое и телекоммуникационное оборудование, комплектующие изделия, запасные части и программное обеспечение для нужд координационно-диспетчерских служб, по перечням, утверждаемым Кабинетом Министров Республики Узбекистан.



10. Внести изменения и дополнения в соответствующие указы и постановления Президента Республики Узбекистан согласно приложению.



11. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н. и государственного советника Президента Республики Узбекистан Юнусходжаева А.Н. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи