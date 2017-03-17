Министр иностранных дел Узбекистана провел встречу с главой БДИПЧ ОБСЕ

ТАШКЕНТ, 17 марта. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с прибывшим с визитом в Ташкент во главе делегации директором Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Михаэлем Георгом Линком.

В ходе состоявшейся беседы были обсуждены текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в области совершенствования избирательной системы и развития гражданского общества в Узбекистане.

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