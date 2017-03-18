



Делегация Узбекистана приняла участие в заседании СНК ШОС



НОВОСТИ В МИРЕ, 18 марта. /УЗИНФОРМ/. 17 марта в Пекине завершило четырехдневную работу очередное заседание Совета национальных координаторов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, в котором приняли участие представители стран-участниц ШОС, в том числе, Узбекистана. Заседание было посвящено вопросам подготовки к предстоящим заседанию Совета глав государств и другим мероприятиям уставных органов ШОС, обмену мнениями по проектам повестки дня, итоговых документов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи