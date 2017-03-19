Депутаты нижней палаты национального парламента провели очередное заседание

ТАШКЕНТ, 19 марта. /УЗИНФОРМ/. 17 марта в Ташкенте было проведено очередное заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана, посвященное рассмотрению проектов новых законов и нормативно-правовых документов.



В частности, депутаты рассмотрели законопроекты, которые разрабатываются в рамках реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах, направленные на совершенствование системы защиты прав человека, судебной системы, государственной власти и управления, стимулирование бизнеса и малого предпринимательства.

Также были заслушаны отчеты политических партий об источниках финансирования их деятельности в 2016 году.

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