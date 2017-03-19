Обсужден ход подготовки главы Узбекистана в РФ

Обсужден ход подготовки главы Узбекистана в РФ19.03.2017 11:22
ТАШКЕНТ, 19 марта. /УЗИНФОРМ/. 18 марта министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы подготовки предстоящего визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Москву и организации узбекско-российских переговоров на высшем уровне, по итогам которых планируется подписание пакета двусторонних документов.
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