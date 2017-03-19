



Обсужден ход подготовки главы Узбекистана в РФ



ТАШКЕНТ, 19 марта. /УЗИНФОРМ/. 18 марта министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы подготовки предстоящего визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Москву и организации узбекско-российских переговоров на высшем уровне, по итогам которых планируется подписание пакета двусторонних документов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи