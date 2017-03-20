



Новую страницу в отношениях Туркменистана и Катара открывает визит Гурбангулы Бердымухамедова



НОВОСТИ В МИРЕ, 20 марта. /УЗИНФОРМ/. На минувшей неделе, с 15 по 16 марта, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил Катар со вторым (после октября 2010 года) государственным визитом. Отношения двух государств основываются на принципах равенства, взаимной выгоды и доверия. Возможное участие Катара в проекте газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) также откроет новые перспективы для долгосрочного стратегического партнерства на благо двух народов.



Высокого ашгабатского гостя у себя во дворце принял Эмир Государства Катар Шейх Тамим Бин Хамад Аль Тани, побывавший с визитом в Туркменистане в марте 2016 года. Перед новой встречей двух лидеров состоялись межправительственные переговоры, были подписаны меморандумы о взаимопонимании в сферах энергетики, сохранения биоразнообразия и охраны живой природы, стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации. Сотрудничать между собой станут «Туркменховаёллары» и катарское ведомство гражданской авиации, Институт международных отношений МИД Туркменистана и Институт дипломатии Государства Катар.



Сам Гурбангулы Бердымухамедов во время переговоров отметил, что развитие туркмено-катарских отношений получило мощный импульс. Было подчеркнуто совпадение позиций по линии Организации Исламского Сотрудничества, Катару была выражена искренняя благодарность за поддержку в ООН решения по объявлению 12 декабря Международным днем нейтралитета. Как считает туркменский Президент, политика нейтралитета служит мощным инструментом в деле обеспечения в регионе и на всей планете мира, безопасности и устойчивого развития.



На второй день визита в Доху у Гурбангулы Бердымухамедова состоялись встречи с Генеральным исполнительным директором Инвестиционной палаты Катара Шейхом Абдуллахом бен Мухаммад бен Сауд Аль-Тани и с главой Qatar Foundation (Фонд образования, науки и общественного развития Катара) Шейхой Хинд бинт Хамад Аль Тани.



На переговорах в столице Катара подчеркивалось большое значение новых мультимодальных транспортно-транзитных коридоров, связывающих Центральную Азию и Ближний Восток. От туркменской стороны катарским транспортно-логистическим компаниям поступило приглашение участвовать в проекте Туркменбашинского международного морского порта на Каспии.



Оба государства владеют гигантскими месторождениями углеводородов. Катарских бизнесменов приглашают в Туркменистан, чтобы строить предприятия нефтехимической и газоперерабатывающей промышленности, добывать нефть на туркменском участке Каспийского шельфа, экспортировать оборудование для нефтегазовой индустрии.



Суммарные запасы углеводородов Туркменистана оцениваются сейчас в 71 млрд. тонн (в нефтяном эквиваленте). Всего в результате сейсморазведки открыто свыше 180 месторождений, выявлена почти тысяча перспективных нефтегазоносных структур.



Особенно интересует туркменскую сторону возможное присоединение катарских инвесторов к международному инфраструктурному проекту по постройке газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) с месторождения «Галкыныш» к населенному пункту Фазилка у пакистанско-индийской границы. Расчетная мощность магистрали длиной 1814 км - 33 млрд. куб. метров природного газа в год.



По данным независимого международного аудита, запасы «Галкыныш» и соседнего «Яшлар» составляют 26,2 трлн. куб. метров газа. Только один «Галкыныш» (21,2 трлн. «кубов») признан крупнейшим (после иранского «Южный Парс») месторождением газа на планете. А всего по запасам «голубого топлива» Туркменистан занимает 4-е место среди стран-лидеров мирового энергетического рынка.



Строительство ТАПИ возложено на консорциум «TAPI Pipeline Company Limited», ведущую роль в котором играет Госконцерн «Туркменгаз». Большую финансовую поддержку проект получает от Азиатского банка развития (АБР). Строительство газопровода ведется с 2015 года. По имеющимся расчетам, прокладка магистрали продлится 3,5-4 года.



Запуск газопровода ТАПИ – один из важных пунктов в долгосрочной энергетической стратегии нейтрального Туркменистана по развитию многовариантной трубопроводной инфраструктуры и диверсификации экспорта углеводородов (Европа, Иран, КНР, Россия), с целью продажи газа на границе за обоснованную цену, которая рассчитана по международной формуле. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи