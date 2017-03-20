Узбекистан и Кыргызстан продолжают работу по делимитации границы

НОВОСТИ В МИРЕ, 20 марта. /УЗИНФОРМ/. 19 марта в Оше завершили 10-дневную работу очередные правительственные встречи по вопросам делимитации и демаркации узбекско-кыргызской Государственной границы между Узбекистаном и Кыргызской Республикой.

В ходе встреч, по итогам которых был подписан соответствующий протокол, были проведены совместные полевые обследования и геодезические измерительные работы на наиболее сложных участках линии межгосударственной границы в пределах Андижанской, Наманганской и Ферганской областей Республики Узбекистан по смежеству с Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областями Кыргызской Республики.

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