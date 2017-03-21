Президент поздравил народ Узбекистана

ТАШКЕНТ, 21 марта. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к народу Узбекистана с поздравлениями по случаю празднования международного праздника Навруз.

В обращении главы государства говорится:

"Дорогие соотечественники!



На нашу благодатную землю вместе с весной приходит долгожданный, любимый всеми нами прекрасный праздник Навруз.



От всего сердца, искренне поздравляю всех жителей нашей страны с этим замечательным праздником – Новым годом по восточному календарю.



В эти светлые дни желаю вам, мои дорогие, крепкого здоровья, счастья и удачи, мира и благополучия.



Уважаемые друзья!



В этом году праздник Навруз проходит во всех городах и селах нашей страны как всенародный сайиль, что придает ему особую яркость и красоту.



Дух и философия Навруза созвучны благородным идеям и целям Года диалога с народом и интересов человека.



Весь наш народ, поздравляя друг друга, отмечает Навруз в приподнятом и радостном настроении повсеместно – на просторах долин и в предгорьях, в цветущих садах и парках. Готовятся сумаляк, другие весенние яства, проходят гулянья и праздничные представления.



Люди благодарят Всевышнего за мирные дни, проявляют друг к другу особую доброту и милосердие, щедрость и великодушие, навещают почтенных аксакалов и матерей, всех, кто нуждается в помощи и поддержке, проводят хашары, вносят свой вклад в благоустройство махаллей, всей нашей страны в целом. В таких добрых делах заключаются суть и глубокий смысл Навруза.



Дорогие соотечественники!



Сегодня наши умелые дехкане и фермеры с большими надеждами и планами начинают новый посевной сезон. Мы искренне поздравляем их и от чистого сердца желаем, чтобы наступивший год стал для всех нас удачным и благополучным, а урожай – обильным.



Навруз – поистине самый любимый праздник для проживающих в нашей стране представителей разных наций и народностей, всего нашего многонационального народа.



Сегодня, отмечая этот прекрасный праздник, мы желаем народам всех стран ближнего и дальнего зарубежья мира и спокойствия, благополучия и прогресса.



Уважаемые соотечественники!



Еще раз поздравляю всех вас с чудесным праздником Навруз и выражаю свои самые сердечные пожелания.



Пусть Навруз принесет на нашу родную землю мир и благоденствие, счастье, достаток и процветание!



Пусть в каждой семье, в каждом доме будет много радостных и светлых дней!.

Пусть сбудутся все наши добрые надежды и устремления!



Пусть всегда над нашей страной будет чистое небо!



С праздником Навруз, дорогие мои!".

Главное празднование Навруза состоялось накануне в парке культуры и отдыха имени Абдуллы Кадыри в Ташкенте, где был организован всенародный сайиль. В рамках празднества была организована выставка изделий народных промыслов, концертная программа.В торжествах принял участие и глава государства, который пообщался со старейшинами и представителями миссий зарубежных государств и международных организаций, аккредитованных в стране.

Праздничная атмосфера царила и в других уголках столицы и регионов страны.

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