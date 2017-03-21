Главе государства поступили послания от коллег из Индии и России

ТАШКЕНТ, 21 марта. /УЗИНФОРМ/. 20 марта Узбекистан отметил 25-летие установление дипломатических отношений с Республикой Индия и Российской Федерацией. По этому случаю Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обменялся поздравительными посланиями с Президентом Индии Пранабом Мукерджи и Президентом России Владимиром Путиным.

В своих посланиях главы государств выразили взаимное стремление к дальнейшему продолжению взаимовыгодного и конструктивному межгосударственному сотрудничеству.

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