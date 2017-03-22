Глава Узбекистана отправился с двухдневным визитом в Казахстан

ТАШКЕНТ, 22 марта. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл с двухдневным государственным визитом в Республику Казахстан во главе представительной делегации правительственных и деловых кругов страны.

Визит предпринят по приглашению Президента РК Нурсултана Назарбаева с целью обсуждения актуальных вопросов развития межгосударственного сотрудничества по всему спектру направлений, по итогам переговоров в верхах будет подписан большой пакет двусторонних документов.

В рамках визита главы Узбекистана в Астане пройдет Национальная промышленная выставка Узбекистана и узбекско-казахский бизнес-форум.

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