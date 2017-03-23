В Астане прошли узбекско-казахские переговоры в верхах

НОВОСТИ В МИРЕ, 23 марта. /УЗИНФОРМ/. 22 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл с двухдневным государственным визитом в Республику Казахстан, предпринятым по приглашению лидера РК Нурсултана Назарбаева.

По прибытии в Астану главу Узбекистана встретил премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев, который сопроводил Ш.Мирзиёева в отведенную ему резиденцию.

Сегодня утром Президент Узбекистана возложил цветы к монументу "Защитники Отечества" в Астане, посадил деревце на Аллее глав государств и отправился в резиденцию Аккорда на встречу с казахским коллегой.

После завершения протокольной церемонии приветствия главы Узбекистана и Казахстана провели двусторонние переговоры на высшем уровне, которые прошли в узком и расширенном форматах с участием правительственных делегаций двух стран.

Основными темами переговоров стали вопросы углубления межгосударственного сотрудничества в сферах политики, обеспечения безопасности, международного сотрудничества, экономики и торговли, инвестиций, транспорта и связи, экологии, науки, образования и культуры, туризма.

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