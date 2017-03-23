Главы Узбекистана и Казахстана подписали в Астане пакет двусторонних документов

НОВОСТИ В МИРЕ, 23 марта. /УЗИНФОРМ/. По завершении переговоров на высшем уровне, состоявшихся сегодня в Астане в рамках двухдневного государственного визита в Казахстан Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, прошла церемония подписания пакета документов, направленных на дальнейшее развитие диалога между двумя странами.

В частности, главы двух государств поставили подписи под 13 межгосударственными, межправительственными и межведомственными документами, в том числе, Совместной декларацией о дальнейшем углублении стратегического партнерства и укрепления добрососедства между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан, Стратегией экономического сотрудничества на 2017-2019 годы и Соглашением о межрегиональном сотрудничестве, а также договорами о сотрудничестве между парламентами обеих стран, ведомствами налогов, транспорта, обороны, торговли, промышленности и другими.

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