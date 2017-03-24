Туркменистан и Иран – добрые соседи и надежные партнеры

НОВОСТИ В МИРЕ, 24 марта. /УЗИНФОРМ/. Декларируя и реализуя на практике политику нейтралитета, миролюбия и добрососедства, Туркменистан придает особое значение укреплению разносторонних торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей с иностранными государствами на принципах равноправия, взаимного доверия и уважения. Один из таких ближайших соседей и важнейших партнеров нейтрального Туркменистана – Исламская Республика Иран. В 2017 году двустороннее взаимодействие получило новые импульсы.

С 17 по 27 сентября Ашхабад примет юбилейные V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам. На международных соревнованиях по 21 виду спорта выступят представители 62 государств. К участию в играх готовятся и спортсмены из Ирана.

С 6 по 8 февраля в Ашхабаде проходила традиционная Неделя культуры Исламской Республики Иран. Организаторами акции выступили Культурный центр Посольства ИРИ и Министерство культуры Туркменистана. Церемонию открытия в ашхабадском Дворце мукамов посетили руководитель Организации культуры и исламских связей, член высшего совета по культуре ИРИ Абузар Эбрахими Торкаман и Чрезвычайный и Полномочный Посол ИРИ в Туркменистане Сейед Мохаммад Ахмади.

В рамках Недели культуры ИРИ в Государственной Академии художеств состоялась выставка декоративно-прикладного искусства дружественной страны. В киноцентре «Ашхабад» были показаны фильмы «Иранская девушка», «Гость» и «Залив в рисунке». В киноконцертном центре «Ватан» выступили ансамбли «Араз» из Тебриза и «Навайеиля» из Шираза, в Туркменском государственном театре кукол - детские творческие коллективы двух стран. Завершилась Неделя культуры ИРИ совместным концертом дружбы в ККЦ «Ватан».

Официальная делегация Ирана во главе с членом Исламского Консультативного совета (Меджлиса) ИРИ Хади Шуштари наблюдала за состоявшимися 12 февраля выборами Президента Туркменистана. Накануне, 11 февраля, делегацию принял заместитель Председателя Кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов. Он поздравил гостей и братский иранский народ с Национальным праздником – 38-й годовщиной Исламской революции. Собеседники констатировали высокий уровень и большие перспективы двусторонних отношений. Основное внимание стороны уделили вопросам активизации сотрудничества в транспортно-транзитной сфере, дорожном строительстве, секторе электроэнергетики и газа.

18 февраля исполнилось 25 лет, как Иран и Туркменистан установили дипломатические отношения. С 28 февраля по 2 марта в Торгово-промышленной палате Туркменистана состоялась очередная XIII специализированная выставка продукции и предметов декоративно-прикладного искусства Ирана. Прошедший 1 марта в рамках выставки туркмено-иранский бизнес-форум подтвердил стремление деловых кругов ИРИ к расширению сотрудничества с соседней страной.

На очередном ашхабадском смотре свои товары и услуги представили более 40 ведущих компаний из разных индустриальных центров Ирана. Среди них – производители современной техники и оборудования (в том числе, для нефтегазовой, сельскохозяйственной, медицинской отраслей), стройматериалов и химической продукции, металлоконструкций, бытовых товаров, пищевых продуктов. Участие в работе выставки также приняли представители Министерства промышленности, рудников и торговли ИРИ.

Приветствие участникам и гостям выставки направил Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. В своем послании он подчеркнул, что развитие туркмено-иранских торгово-экономических отношений имеет большое значение для укрепления взаимовыгодного многостороннего партнерства между государственными структурами и деловыми кругами двух стран.

Когда в Ашхабаде проходил туркмено-иранский бизнес-форум, 1 марта в Исламабаде состоялся XIII Саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС), в котором приняли участие туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов и Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани.

Выступая на Исламабадском саммите, Президент Туркменистана сказал, что создание в рамках ОЭС энергетических и транспортно-транзитных коридоров стимулирует и реализацию других инфраструктурных проектов. В этой связи он отметил и совместные проекты с участием Ирана: газопровод Туркменистан-Иран, железную дорогу Казахстан-Туркменистан-Иран, транспортно-транзитный коридор Узбекистан-Туркменистан-Иран-Оман.

В общем объеме внешней торговли Туркменистана именно Иран традиционно занимает второе место. Ежегодно экспорт иранских товаров в соседнюю страну достигает 1 млрд. долларов США. По прогнозам, к 2025 году взаимный товарооборот должен превысить сумму в 60 млрд. долларов.

Уже почти 20 лет, с декабря 1997 года, в северные районы Ирана поступает природный газ из Туркменистана. Поставки «голубого топлива» осуществляются в соответствии с долгосрочным контрактом купли-продажи, по принципу «take or pay» («бери или плати»). С 2010 года Иран ежегодно потребляет до 10 млрд. кубометров туркменского газа.

Также действует своп-схема, по которой Туркменистан экспортирует свой газ через Иран в Азербайджан и Армению. Импортируя туркменский газ, Иран, в свою очередь, поставляет такой объем же газа в страны Южного Кавказа. Только Армения получает таким путем 6 млн. куб. м. газа в сутки. В настоящее время Туркменистан рассматривает возможность увеличить объем своповых поставок на Кавказ до 15 млн. куб. м. за сутки.

14-15 марта в Ереване прошло 8-е заседание туркмено-армянской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Делегацию Туркменистана возглавлял министр энергетики Чарымырат Пурчеков. Открыл заседание МПК министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Республики Армения Ашот Манукян. Среди приоритетных отраслей двустороннего партнерства межправкомиссия выделила энергетику и транспорт. Вопросы экономики обсуждали в тот же день на межмидовских консультациях заместители министров иностранных дел Вепа Хаджиев и Шаварш Кочарян.

Встречу с Чарымыратом Пурчековым также провел премьер-министр Армении Карен Карапетян. Он подтвердил, что его страна заинтересована в развитии отношений с Туркменистаном, большой потенциал для сотрудничества существует в сфере экономики и, в частности, энергетики. 27-28 марта Карен Карапетян посетит Ашхабад с официальным визитом. Стоит отметить, что еще первый рабочий день нового 2017 года, 9 января, армянский премьер посвятил вопросу о своповых поставках газа, для чего пригласил к себе послов Туркменистана и Ирана Мухаметнияза Машалова и Сейеда Казема Саджади.

Нейтральный Туркменистан и Исламская Республика Иран имеют богатый опыт тесного, плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах. Многовековые связи народов двух соседних стран уходят корнями в глубокую древность. В настоящее время туркмено-иранское добрососедство становится все более важным фактором безопасности, стабильности, кооперации и интеграции во всем регионе вокруг Каспийского моря.

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