В Дели прошли консультации по линии МИД Узбекистана и Индии

НОВОСТИ В МИРЕ, 24 марта. /УЗИНФОРМ/. 23 марта в Дели был проведен очередной, 13-й раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Республики Узбекистан и Республики Индия на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств.

В ходе состоявшихся переговоров были обсуждены приоритетные вопросы развития межгосударственного взаимодействие по таким направлениям, как политика, международное сотрудничество, экономика и торговля, культурно-гуманитарная сфера, рассмотрены возможности реализации новых совместных проектов.

УЗИНФОРМ