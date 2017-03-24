Глава Узбекистана вернулся из Казахстана

НОВОСТИ В МИРЕ, 24 марта. /УЗИНФОРМ/. После завершения прошедших в Астане переговоров на высшем уровне с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил в сопровождении коллеги Государственный театр оперы и балета "Астана-Опера", где прошла опера "Кыз Жибек".

Также в программу визита главы Узбекистана вошло посещение "Назарбаев университета" и торгово-развлекательного центра "MEGA Silk Way", после чего Шавкат Мирзиёев возвратился в Ташкент.

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