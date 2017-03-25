



Посол Саудовской Аравии отбывает из Ташкента



ТАШКЕНТ, 25 марта. /УЗИНФОРМ/. 24 марта завершающий свою дипломатическую миссию в Узбекистане Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Саудовская Аравия Абдурахман бин Абдулла аш-Шае посетил МИД Узбекистана, где его принял глава внешнеполитического ведомства Абдулазиз Камилов. В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития межгосударственного сотрудничества по всему спектру направлений. Абдурахман бин Абдулла аш-Шае был аккредитован в Узбекистане в июле 2011 года, сменив в должности Мансура бин Ибрахима Мухаммада аль-Мансура. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи