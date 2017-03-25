



Глава государства направил соболезнования руководству Великобритании



ТАШКЕНТ, 25 марта. /УЗИНФОРМ/. 24 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Терезе Мэй с выражением соболезнований по случаю террористического акта в Лондоне. В своем послании глава государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи