Глава государства направил соболезнования руководству Великобритании

Глава государства направил соболезнования руководству Великобритании25.03.2017 10:16
ТАШКЕНТ, 25 марта. /УЗИНФОРМ/. 24 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Терезе Мэй с выражением соболезнований по случаю террористического акта в Лондоне.
В своем послании глава государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
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